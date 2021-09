V sobotu Roman (†16) a Martin (†16) odešli přes kopec pobavit se s kamarády v Závažné Porubni, domů se už ale nikdy nevrátili. V neděli už měli nedostupné telefony. Do pátrání po mladících se pustili horští záchranáři, policisté, psovodi, na pomoc byl použit i vrtulník s termovizí a infrakamerami, napsal MY Liptov.

Do hledání se zapojilo 80 dobrovolných hasičů z 16 okolních obcí i další místní obyvatelé. Celkem se snahy o nalezení kluků účastnily stovky lidí. Šance, že snad ještě kluci žijí, stále existovaly, proslýchalo se, že byli spatřeni v tramvaji v Bratislavě. Lidé připouštěli, že se Roman s Martinem ven z regionu z nějakých důvodů vydat mohli. Čtvrtek ale zasadil všem nadějím tvrdou ránu.

Těla obou mladíků našel při rutinní obhlídce hlídač zemědělského družstva vznášet se na hladině hnojní jámy. Předběžná pitva podle policie vyloučila cizí zavinění. Podle místních kolem místa tragického nálezu vede polní cesta, lidé si prý po ní zkracují cestu „přes kopec“. „Zřejmě šlo o nešťastnou náhodu,“ konstatoval zasmušile starosta Závažné Poruby Pavel Beťko.

Z dosavadního šetření policie vyplývá, že Roman, student hotelové školy, s Martinem, studentem obchodní akademie, se bez zavinění jiné osoby v jámě naplněné po okraj močůvkou utopili. Myslí si to i kamarád Kamil (14). „Martin vůbec neuměl plavat, podle mě tam spadl a Roman ho chtěl zachránit,“ uvedl Kamil pro Nový Čas s tím, že k tragédii došlo nejspíš už v sobotu, protože v neděli se jim už nikdo nedovolal.

O obou mrtvých chlapcích mluví kamarádi a známí jen v tom nejlepším, podle Nového Času to byli nadaní a šikovní studenti. „Byli to dobří kámoši. Slušní, vždycky pomohli, když mohli. Jsem z toho fakt špatnej,“ dodal Kamil.

Co předcházelo osudnému večeru, pro noviny.sk přiblížil jiný jejich kamarád Sebastian. „Byli jsme tam taková větší parta, bylo nás asi osm. Rozloučili jsme se a šli je doprovodit, protože museli oba domů. Bydleli v Podturni, to se přejde kopec a jsou tam. Jenže domů nedošli,“ řekl zarmouceně Sebastian. „Byli to pohodoví kluci, trávili jsme s nimi hodně času. Dalo se s nimi mluvit o všem možném... Jak má člověk reagovat na to, když mu zemřou kamarádi?“ dodal Sebastian.