Někdejší šéf drogového kartelu Sinaloa unikl z relativně skromného příbytku 17. února 2014, když ho obklíčili mexičtí vojáci. Podařilo se mu to díky podzemní štole se vstupem ukrytým pod vanou.

Vláda prezidenta Andrése Manuela Lópeze Obradora se nenápadný dům na adrese Constituyente Emiliano García č. 1811 pokoušela vydražit nejméně čtyřikrát, pokaždé neúspěšně. Před zařazením do loterie mexické úřady rezidenci o 261 metrech čtverečních nechaly opravit, natřít fasádu a místo v koupelně, kde kdysi ústil tunel, překrýt dlaždičkami.

Spolu s Guzmánovým domem čeká v loterii na výherce 21 dalších cen, z nichž některé byly zabaveny dalším členům mexického organizovaného zločinu. Hlavní cenou je apartmán v legendárním Aztéckém stadionu v hlavním městě Mexiku.

Výtěžek loterie má jít na podporu mexických paralympioniků. Dosud se prodalo kolem dvou milionů lístků v ceně 250 pesa (270 korun) za kus. Výherce má podle pravidel 60 pracovních dní na to, aby se k výhře přihlásil.

Nyní 64letý El Chapo byl po desetiletí nejmocnějším drogovým bossem v Mexiku a 25 let vedl kartel, který pašoval do USA drogy a proslul svou krutostí vůči komukoliv, kdo se postavil jeho operacím do cesty. Guzmán byl dopaden pouhých pět dní po útěku z Culiacánu, v roce 2019 byl odsouzen americkým soudem na doživotí a nyní pobývá ve věznici ve státě Colorado.