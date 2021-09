Šokující záběry zveřejnila slovenská policie. Ve videu je vidět pachatel, který ve středu hodil do střední školy v Dunajské Strede zápalné láhve! Identita pachatele je stále neznámá. Strážci zákona po něm intenzivně pátrají. Nicméně podle vyšetřovatelů jde o mladíka, kterému není víc než dvacet let.

V brzkých ranních hodinách ve středu přišel ke škole mladík, který měl na sobě mikinu s kapucí. Nejprve vzal do rukou dlažební kostky a hodil je prosklenými dveřmi do prostor tamní střední školy. Pak zapálil hadr na dvou připravených zápalných láhvích, které vhodil dovnitř. Celý čin zachytila kamera.

„Podle záznamu by mělo jít o mladíka nebo mladého muže ve věku do dvaceti let. V době události měl na sobě oblečenou mikinu s kapucí a nápisy, bledé riflové kraťasy a obuté černé tenisky s bledou až gumovou špičku,“ uvedla policejní mluvčí policie Mária Linkešová pro TV JOJ.

Strážci zákona po mladíkovi stále pátrají a v rámci vyšetřování se rozhodli zveřejnit video, které celý čin zachycuje. Vedení Sdružené školy Dunajská Streda je z činu v šoku. Na škole se vyučuje agropodnikání, hotelnictví, a dokonce vychovává i budoucí sportovce. „Policie na ztotožnění muže stále intenzivně pracuje,“ dodala mluvčí.