Policie ve středu na svém oficiálním webu informovala, že Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinila jednatele nejmenované společnosti za miliardové podvody! Prostřednictvím nabídky investic měl muž vylákat z lidí až 1,5 miliardy Kč. Podle informací magazínu Forbes se jedná o Ondřeje Janatu (28), jednatele fondu Growing Way. Hrozí mu až 10 let za mřížemi.

Média o něm psala jako o vycházející hvězdě, jako o mladém géniovi, jemuž nebylo ani třicet a zvládl uvést na trh svůj vlastní investiční fond, s nímž měl obrovský úspěch. Ondřej Janata, rodák z Hradce Králové, miloval obchodování, cenné papíry a měl vizi. Založil investiční společnost Growing Way, která podle informací zpravodajského webu Aktuálně slibovala svým klientům roční výnos až třicet procent.

„Já investuju na burze. Jsme likvidní. Tím pádem během pár hodin a dní mám peníze zpátky. Jistěže i to nese rizika, ale mluví za nás výsledky,“ uvedl v únoru v rozhovoru pro Týdeník Hrot s tím, že už se obchodování věnuje od svých patnácti let! V době rozhovoru už údajně spravoval přes miliardu korun. „Jistěže je na trhu hodně podvodníků. Spousta projektů nemá vlastní kapitál, všechno tahají přes klienty. Když se to pak někde zasekne, je problém. Také jsem měl měsíc, kdy to nebylo dobré,“ řekl s tím, že tehdy vše dotoval ze svých peněz.

Život v luxusu

Podle informací magazínu Forbes si Janata žil v luxusu. Měl dům v Chuchli, několik aut a velkou sumu peněz na svém účtu. Jak informoval zpravodajský web Seznam Zprávy, majetek mu už byl zabaven. „Ondřej je z toho hotový, protože nic neudělal, je slušný člověk. Celé je to jen výraz konkurenčního boje,“ uvedl pro Seznam Zprávy otec Ondřeje Petr Janata.

Miliardový podvod

Policie mladého muže obvinila z obrovského podvodu. „Policisté Národní centrály proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ) provedli v době mezi koncem srpna a začátkem září 2021 rozsáhlou realizaci případu podvodu, který měl být spáchán prostřednictvím tzv. neveřejného alternativního fondu,“ uvedl mluvčí Jaroslav Ibehej s tím, že už padlo obvinění. „Uvedená osoba měla prostřednictvím nabídky investic vylákat finanční prostředky od více než čtyř tisíc osob v souhrnné výši cca 1,5 miliardy Kč.“

Jak Ibehej uvedl, fond pracoval na principu tzv. Ponziho schématu, neboli letadla. Vše fungovalo na pyramidovém efektu, kdy investorům sice přibývaly zisky, ovšem nejednalo se o výnosy z investic, ale o peníze nových investorů. „Většina prostředků u tohoto typu fondů pak slouží k neoprávněnému obohacení osob ovládajících fond a k výplatě vysokých provizí za získávání dalších klientů,“ dodal a uvedl, že policie spolupracuje na případu s Finančním analytickým úřadem. Muži podle policie hrozí 5 až 10 let za mřížemi. Stíhán je na svobodě.