Na Slovensku došlo k dalšímu útoku medvěda na člověka. Tentokrát do Hradiště v Banskobystrickém kraji musel vyletěl i záchranářský vrtulník. Šelma totiž napadla Eriku (58) a způsobila jí vážná zranění. Zejména šlo o tržné rány a kousnutí v oblasti krku. Život jí zachránil manžel, který byl v tu chvíli jen několik desítek metrů od ní.

Pořádné děsivý zážitek má za sebou žena (58) z Hradiště na Slovensku, který leží v okrese Poltár. V ovocném sadu u lesa ji napadl medvěd! Podle leteckých záchranářů jí způsobil tržné rány v oblasti krku, ramen a stehna, došlo i na kousnutí.

K incidentu došlo ve středu kolem páté hodiny odpoledne. Na místo vzlétl i vrtulník. „Primární ošetření poskytla přivolaná pozemní posádka záchranářů. Posádka leteckých záchranářů si pacientku po přistání v blízkosti místa neštěstí převzala do své péče a po doplnění léčby a stabilizování vitálních funkcí byla převezena k vrtulníku,“ uvedli na svém facebooku záchranáři.

„Když ho viděla tak si lehla na zem a čekala, co bude," řekla serveru tvnoviny.sk starostka obce. Žena do lesa chodí často jak na houby, tak na ostružiny. Většinou sama, naposledy se ale vydala s manželem. „Velké štěstí, medvěď napadl jí, on byl nějakých 50 metrů od ní. Medvěd se dal poté na útěk," dodala starostka.

Zraněná Erika byla následně transportována na urgentní příjem Fakultní nemocnice F. D. Roosevelta v Banské Bystrici. Nyní je už ve stabilizovaném stavu.

Za posledních několik dní jde už o druhý útok medvěda, na konci srpna šelma napadla muže v obci Dúbravy. Muž byl na houbách, vyvázl bez vážnějších zranění. Také jemu ale šlo o život. V obci medvěda potkali už před dvěma týdny, údajně měla mít i mláďata.