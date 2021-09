Za výbuchem zaparkovaného auta v Sušilově ulici v Přerově byl nástražný systém, uvedla policie. Na voze VW transportér explodoval v pondělí večer. Výbuch v ulici nedaleko obchodního domu nikoho nezranil. Policie případ vyšetřuje pro obecné ohrožení. Pachatele už se jim podařilo dopadnout, hrozí mu až osm let vězení. Majitel automobilu je z toho, co se stalo, v šoku.

„Pyrotechnici po ohledání zjistili, že neznámý pachatel umístil na vozidlo nástražný výbušný systém. Na místě byl přítomen také služební psovod a jednotky hasičského záchranného sboru. Po celou dobu našeho šetření této události byla ulice z bezpečnostních důvodů uzavřena,“ uvedla policejní mluvčí Miluše Zajícová.

Škoda na vozu nebyla dosud vyčíslena. Podle policie škoda na dalším majetku v okolí místa exploze nevznikla. „Příčina a okolnosti této závažné trestné činnosti jsou nadále předmětem prověřování. Ve věci jsme zahájili úkony trestního řízení pro podezření z trestného činu obecné ohrožení,“ dodala mluvčí.

Auto explodovalo v pondělí v 19:40 v Sušilově ulici. Podle obyvatel Přerova bydlící v místě výbuchu se ozvala velká rána, o nastraženém systému spekulovali i lidé na sociální síti.

Policistům se podařilo pouhé dva dny od exploze nástražného výbušného systému (NVS) dopadnout podezřelou osobu a následně i obvinit z trestného činu obecné ohrožení.

Podle CNN Prima News vozidlo patřilo místnímu podnikateli Jaroslavovi J., který provozuje v Přerově obchod se sportovními potřebami. „Jsme slušná firma, normálně podnikáme, nevím komu bychom mohli vadit. Bylo to nové auto, ve čtvrtek dovezené z reklamní agentury. Jestli někomu vadíme, proč to neřekne narovinu, proč to dělá takhle“ řekl muž s tím, že odhad škody je zhruba 100 tisíc korun. Podle televize navíc požádal o policejní ochranu.

Jeden ze sousedů uvedl, že zaslechl výbuch a vyběhl ven. „My jsme zrovna seděli u televize a najednou jsme slyšeli ohlušující ránu. Sousedka si myslela, že nám bouchl kotel,“ uvedl pan Miroslav. Podle policie šlo nejspíše o podomácku vyrobenou výbušninu. Ulice byla uzavřena a pyrotechnici pracovali na místě až do půlnoci.