Všechno vypadalo na klidný začátek víkendu, ten se ale devatenáctiletému mladíkovi rychle změnil v drastický a traumatizující zážitek. V pátek 13. srpna s partou kamarádu vyrazil na koncert do Českých Budějovic a když se vraceli zpět vlakem, únavou po práci usnul. Stalo se tak ve vlaku u obce Horažďovice.

„Všichni byli lízlí, syn byl navíc unavený po práci, takže cestou zpět z koncertu usnul. Jedna dívka v kupé stále stříkala sprejem a postříkala synovi i kalhoty, aby to po probuzení vypadalo, že se pomočil. Jeden ze synových kamarádů pak zapalovačem zapálil ten sprej a dělal autogen. Přitom zapálil na klukovi oblečení,“ popsal pro Deník otec zraněného mladíka.

Jen velkým štěstím nedošlo k požáru kupé, nebo třeba i celého vagónu. Dva cestující pak chlapce uhasili. Utrpěl vážná zranění, nikdo ale záchrannou službu nepřivolal, aby prý podle tatínka neměli problémy. Zraněného odvezli do nemocnice taxíkem.

Popáleniny jsou ale vážné, skončil na popáleninovém centru v pražských Vinohradech a čekají ho transplantace kůže na obou stehnech. „Je to mazec, s manželkou do teď nechápeme, jak to mohli udělat. Řešíme to i s jeho tátou, který je můj kamarád,“ doplnil otec.

Incidentem se začala zabývat i policie, ta to ale zjistila až 27. srpna, tedy až 14 dní po skutku. „Policie ve věci zahájila úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví a případ dále prověřujeme,“ uvedla mluvčí Dana Ladmanová.