Fotomodelka Jessica Leidolphová, která je také bojovnicí za práva zvířat, se účastnila focení ve městě Nebra ve východním Německu. To se zvrhlo v naprostý horor, když ženu napadla leopardice Troja. Jessica skončila v nemocnici s vážnými zraněními a zůstanou jí jizvy na celý život.

Modelku musel po útoku přepravit do nemocnice vrtulník, byla vážně zraněná a musela podstoupit operaci. „Opakovaně mě kousala do tváře a ucha,“ řekla napadená pro německý list Bild. Dodala, že pak ztratila vědomí a další, co slyšela, byl až zvuk helikoptéry.

Focení probíhalo v takzvaném „Seniorenresidenz fur Showtiere“ což by se dalo přeložit jako domov pro vysloužilá výstavní zvířata. Šestnáctiletá Troja a další leopardice jménem Paris (18) hrály kdysi v reklamě na Panasonic a když zestárly, byly převezeny právě do útulku v Nebře.

Jeho majitelku Birgit Stacheovou nyní vyšetřuje policie pro ublížení na zdraví z nedbalosti. Zjišťují, jaká bezpečnostní opatření byla při focení přijata a kdo všechno se ho zúčastnil. Útulek přišel ve středu zkontrolovat hygienik. Úřady nyní uvažují, že paní Stacheové odeberou licenci pro provozování domova pro vysloužilá zvířata.

Média nejprve nesprávně informovala, že leopardice utekla. Situaci musel uklidňovat mluvčí Steven Muller-Uhrig mluvčí oblasti Burgenland. „Zvíře neuniklo, v současné době neexistuje pro obyvatele žádné nebezpečí,“ uvedl a dodal, že chov leopardů v této oblasti není omezen státem.