O šokujícím příběhu nedávno informoval britský deník The Daily Star. Christian byl v Hamburgu známým krotitelem tygrů a po několik let se účastnil populární živé show „Dinner Circus“. Přibližně 170 hostů zaplatilo bezmála 4 000 korun za noční akci zahrnující jak luxusní jídlo o pěti chodech, tak adrenalinovou zábavu. Během žvýkání vybraných pokrmů měl Christian před zraky diváků drezírovat několik statných šelem. Dostalo se jim i něco navíc, co v nabídce nebylo - zběsilý útok.

Tři z pěti bengálských tygrů na trenéra nečekaně zaútočili. Několikrát jej kousli do hlavy a téměř mu odtrhli ruku. Hrůza skončila až poté, co pracovníci cirkusu postříkali rozzuřená zvířata hasicími přístroji a hadicemi. Několik odvážlivců poraněného přítele odtáhlo do bezpečí a později se jim podařilo zpacifikovat běsnící zvířata.

Vypadalo to jako hra

Christian skončil s vážnými zraněními hlavy, pánve a ruky. Končetina mu musela být amputována. Dále utrpěl také infarkt. Svědci místním médiím sdělili, že prvních několik sekund vůbec nereagovali a mysleli si, že se jedná o součást představení. Jeden z dotázaných řekl: „Zpočátku to vypadalo, že si s ním chtějí hrát.“

Muž útok jako zázrakem přežil. V rozhovoru pro německé noviny pak Christianův partner Jan sdělil, že zvířata trénovali poměrně krátce a nehodu způsobil i nepohodlný kostým: „Pamatuji si, že Christian měl na sobě zbrusu nové lakované boty a zakopl.“

Jana si vzal za muže

Zde však nešťastný příběh nekončí. Zatímco byl Christian operován, vloupali se do jeho domu zloději a ukradli veškerou hotovost a šperky. Jan spolu s rodinou bděl dnem i nocí nad Christianovou postelí, když bojoval o život. Po probuzení z umělého spánku milovník zvěře všechny zaskočil, když se hned ptal, co se stalo s jeho tygry. Christian se na desáté výročí incidentu s Janem oženil. S manželem stále vlastní tři velké kočky, které ho málem zabily.