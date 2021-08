Osudného dne Imran posnídal a vyrazil do hor trénovat na výstup, kterého se měl zúčastnit na podporu britských zdravotníků. „Byla to velmi strmá cesta a proti mně foukal silný vítr. Když jsem došel k Trinnaclu (trojice tří vysokých pískovcových útvarů, které se nachází v národním parku Peak District v Británii, pozn. red.), požádal jsem dvě kolemjdoucí, aby mě na něm vyfotily,“ popsal chvíli před osudným okamžikem pan Choudhury.

„Natočil jsem video na sociální síť, na konci kterého říkám, že pokud odtud někdo spadne, bude to pro něj konec,“ dodal. Při slézání se však sám zřítil z výšky šedesáti metrů! Dvě turistky Nadine a Carly se zděšením pozorovaly, jak se řítí k zemi. Zatímco Nadine se snažila opatrně sestoupit dolů a pomoci zraněnému, Carly volala záchrannou službu.

Mezitím kolem procházela další dvojice. Paul a Caroline bez váhání začali také pomáhat. Paulovi se podařilo dostat se až k Imranovi, který s vážnými zraněními zůstal ležet na okraji rokle a celou dobu až do příletu záchranky ho držel, aby nespadl dolů.

Záchranáře čekal jeden z nejnáročnějších zásahů. Foukal totiž opravdu silný vítr. Naštěstí byl zrovna na palubě záchranář Al Day, který měl zkušenosti z Horské služby. Imran byl nakonec přepraven vrtulníkem Yorkshire Air Ambulance do nemocnice. Měl zlomené dvě lebeční kosti, z nichž jedna pronikla do mozku a způsobila mu krvácení. Zlomené měl také kosti v ramenech a v nohou. Několik týdnů strávil v umělém spánku.

Když se probral, netušil vůbec, kde je ani co se děje. „Myslel jsem, že jsem v Bangladéši, trvalo nějakou dobu, než jsem si uvědomil rozsah svých zranění,“ dodal. Postupně se však zotavil a je velmi vděčný všem, kteří mu pomohli. „Jsou to moji andělé, kteří mě zachránili. Jsem tak vděčný za jejich pomoc. Byla to velmi náročná záchrana a je úžasné, co pro mě udělali,“ uvedl.