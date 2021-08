„Je to bolest, se kterou budu muset žít do konce svého života. Byla jsem zavražděna i se svým dítětem a už nikdy nebudu stejná. Ten pocit prázdnoty nikdy nezmizí.“ To jsou slova, kterými Ruska Viktoria Ivanová popsala ztrátu svého čerstvě narozeného syna Volodi.

Miminko údajně zabila její spolubydlící v porodnici, devětadvacetiletá lékařka Alina Araslanová, která porodila ve stejný den jako Viktoria. Alina z neznámých důvodů v noci vstala, popadla Voloďu a vyhodila ho z okna. Vzápětí podezřelou ženu zadržela policie a její novorozenou dcerku jí odebrala z péče.

Voloďa byl pro učitelku tance Viktorii třetím dítětem, všechny tři měla společně se svým partnerem, psychologem Denisem (36). I proto se snaží rodina jít dál a udržet si sílu pro další dvě děti. „Někdy jsem ale chtěla taky skočit z okna. Prožíváme obrovskou bolest, zoufalství a žal,“ uvedla Viktoria, která ale jedním dechem dodala, že v sobě už nedrží zlost.

„Odpouštíme všem. Porodnici, lékařům i té vyšinuté ženě, která se mnou ležela na jednotce intenzivní péče. Uvědomili jsme si, že nás toho malý Voloďa za svůj krátký život naučil mnoho. Vážíme si teď víc jeden druhého, a ještě více se milujeme,“ popsala.

K tragédii došlo v ruském městě Sterlitamak. Podezřelá z činu pracovala několik let jako praktická lékařka v nedaleké vesnici. Byla to údajně oblíbená žena, která měla se svým partnerem Renatem už jednu dcerku. Během těhotenství ovšem začala procházet těžkými depresemi. Policie teď ženu viní z vraždy. Nejprve ale musí podstoupit pozorování a psychiatrické vyšetření.