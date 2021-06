Na sedmnáct let byla poslána do vězení kosmetička Darja Šavelkinová (31) za vraždu dvouměsíční holčičky. Těhotná žena si přišla k matce tří dětí vyzvednout staré oblečky pro dítě, když zničehonic vzala novorozenou holčičku a hodila ji z okna v třináctém poschodí. Měla žárlit na to, že má její známá šťastné manželství a rodinu.