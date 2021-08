Do této chvíle bylo jméno Jake Davison zcela neznámé a jen pár lidí si ho spojilo s YouTuberem, který na sociální síti vystupoval jako „Professor Waffle“, který publikoval videa o tom, jak cvičí a pracuje na sobě. Zároveň však videa obsahovala monology, v nichž hovořil o nespravedlnosti života. Tvrdil, že svět je proti němu a lidstvo kráčí do propasti a je na pokraji vyhynutí. Mnohá jeho videa zároveň měla misogynní podtext. Nechyběla ani videa, která zachycují, jak hraje násilné videohry.

„Probudíš se a zíráš do zdí a myslíš si, že se nic nezměnilo, ale já jsem stále v tomto stavu, ve stejném období života, stále jsem k*rva panic, který je ošklivý a tlustý,“ uvádí v jednom z videu podle informací britského deníku Daily Mail. Ve videu, které publikoval 28. července, hovoří o tom, že vyrostl ve špatném prostředí a jeho život je plný neúspěchů. „Víš, když jsi pracoval tak tvrdě – tak tvrdě a vidíš ty zm*dy, kteří nepracují zdaleka tak tvrdě jako ty. Většinou jsem to byl já proti světu,“ dodal s tím, že ostatní si zdaleka nezaslouží, čeho dosáhli.

Posedlost Terminátorem

Terminátora ve svých videích údajně zmiňoval neustále a dokonce se za něj považoval. „Je to jako v Terminátorovi, osud není nic, celá premisa filmů o Terminátorovi je, že víš, že všechno je zmanipulované proti tobě, není naděje pro lidstvo, víte, jsme na pokraji vyhynutí, víte, tyto stroje jsou nezastavitelné vražedné stroje, které nelze porazit, nelze je přelstít,“ pronesl s tím, že ačkoliv ví, že se jedná o pouhý film, tak se cítí být Terminátorem. „Jsem Terminátor nebo tak něco,“ řekl.

Děsivé hnutí

Čtrnáct dní před krvavým běsněním, které rozpoutal, dokonce uvedl, že sdílí myšlenky s hnutím „incel,“ které rozpoutalo v severní Americe několikrát masovou střelbu. Podle výše zmíněného deníku „incel“ znamená „nedobrovolný celibát“ a jeho příznivci tvrdí, že pokud jedinec není atraktivní pro ženy, je to předurčeno jeho genetikou. Někteří z extremističtějších příznivců hnutí dokonce údajně věří, že jsou jim ženy dlužny sexem. Davison měl dokonce ve svých videích zmiňovat, že není hoden lásky a všechny jeho pokusy o navázání vztahů se ženami jsou už dávno předurčeno skončit neúspěšně. V roce 2014 Elliot Roger v Kalifornii misogynní zabiják zastřelil šest lidí a pak sám sebe.

Podvečer hrůzy

Davison rozpoutal běsnění ve čtvrtek krátce po šesté hodině večerní ve čtvrti Keyham v Plymouthu. Střelnou zbraní zabil pět lidí. Na sobě měl mít černo-šedé oblečení a měl vykopnout dveře u domku a spustit střelbu. Poté, co skončila střelba, měl utéci do parku, kde ještě několikrát vystřelil. „Nejdříve se ozval křik následovaný výstřely. Na začátek možná tři. To bylo, když střelec kopl do dveří domu a náhodně začal střílet. Utíkal z domu, střílel, běžel a pokračoval ve střelbě na několik lidí v parku,“ uvedla svědkyně Sharron Turnerová (57). „Smutný den. Muž zastřelil celou svou rodinu a poté náhodně vystřelil,“ uvedla Michelle Abdullahová. Mezi oběťmi má být i pětiletá holčička.

