Muži přitom hrozilo až osm let vězení. Se soudem ale spolupracoval a rodině po které vystřelil zaplatil tučné odškodné. Zaplatil jim milion korun. „Co se stalo, je neomluvitelné, je mi to líto,“ zpytoval muž u soudu svědomí. I to ho ochránilo od vysokého trestu. Poté, co pachatel a vlivný podnikatel přiznal svou vinu, dostal 30 měsíců se zkušební dobou na tři roky, uvedla CNN Prima News.

„Vystřelil z brokovnice bez jakéhokoliv varování, opětovně nabil zbraň a řekl lidem v autě, že pokud prostor neopustí, bude střílet znovu,“ popsal chování útočníka vedoucí okresního státního zastupitelství Lukáš Pauldura. Muž tehdy střílel po automobilu vyděšené rodiny s dvěma dětmi.

A aby toho nebylo málo, jen půl rok poté v Turnově pachatel vyhrožoval skupině mladíků baseballovou pálkou. Jeden z mladíků soudu popsal, že muž si u toho ještě přímo před nimi „Šňupl neidentifikovaný bílý prášek.“ „Strašné změny nálad, chvíli byl agresivní, chvíli v klidu. Měli jsme z něj strach.“ dodal mladík. Na rozdíl od rodiny, po které Jiří V. vystřelil, se klukům podnikatel neomluvil a nezaplatil odškodné.

Čtvrteční hlavní líčení nebylo pro podnikatele první ani poslední cestou k soudu. Už minulý týden v Ústí nad Labem figuroval jako obžalovaný v kauze údajně padělané směnky na 50 milionů korun a jako obviněný je hlavní postavou korupční kauzy, která se týká čerpání evropských dotací při nákupu autobusů pro veřejnou dopravu, uvedla CNN Prima News.