Katerina Semyonova už se ve vedení cestovní kanceláře neukáže. Mezitím, co se Rusko propadá do další vlny koronaviru, mladá Ruska učila klienty, jak se vyhnout pozitivním testům. Ti se s falešnými výsledky vydávali na cesty napříč Evropou.

Sexy šéfka ruské cestovní společnosti byla vyhozena ze své pozice poté, co měla turisty učit, jako obejít testy na covid, aby se dostali na svou vysněnou dovolenou. Třicetiletá Katerina Semyonova doporučovala svým zákazníkům, aby užili desinfekční sprej. Ten měl zamezit pozitivitě testů, uvedl Dailystar.

„Řekla jsem jim, aby si sprej Miramistin nastříkali všude. Hlavně do úst a do nosu. No a ono to fungovalo! Další test byl už negativní,“ vysvětlila lstivá Ruska. Turisté tak mohli odletět na dovolenou, i když byl prvotní test pozitivní.

„Za to by měla být potrestána,“ ozývalo se z úst kritiků hlavně z toho důvodu, že situace v Rusku není ohledně koronaviru nijak příznivá a nakažení stále přibývají. „Vzhledem k našemu zdravotnictví by cestovní kancelář měla uvalit na klienty karanténu, ale oni místo toho letěli do Egypta,“ uvedl kanál Bal Debyutantok. „Pak se nedivme, že třetí vlnou zahlcujeme nemocnice,“ rozhořčeně upozorňovali v televizi.

Společnost krátce na to uvedla, že mladá Ruska byla z cestovní kanceláře Anex Tour vyhozena. Situace s pandemií se mezitím v Rusku prudce zhoršuje. V pondělí Rusko v důsledku prudkého nárůstu varianty Delta zaznamenalo 611 nových úmrtí.

Lékaři v Irkutsku a na Sibiři varovali, že se zdravotní systém hroutí. „Máme co dočinění s třetí vlnou,“ uvedli. Upozorňují, že Rusko potřebuje tvrdá a drastická opatření, očkuje se podle nich pomalu a ani zrychlené podávání vakcín situaci nezachrání.