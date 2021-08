Rodinné štěstí se změnilo v rodinnou tragédii. John Donato (†42) zastřelil svou přítelkyni Tiffani Hillovou (†31), jejich dceru Leanne (†23 měs.) a pak obrátil zbraň proti sobě. Rozšířenou sebevraždu spáchal pouhých devět měsíců poté, co Tiffani vyhrála v loterii balík peněz.

Tiffani Hillová žila se svou rodinou v Kalifornii, když se na ni loni v listopadu usmálo štěstí. Vsadila si do loterie a k jejímu překvapení vyhrála. Do rodinného rozpočtu přinesla krásné dva miliony amerických dolarů (43,2 miliony Kč). O několik měsíců později si vzala svého přítele Johna Donata, s nímž vychovávala společnou dcerku Leanne a další tři děti. Rodina se přestěhovala na venkov do státu Oklahoma. V pátek 30. července se však za zdmi rodinného domu odehrála tragédie.

Rozšířená sebevražda

Krátce před pátou hodinou odpolední podle informací britského deníku Daily Mirror měl vzít Donato střelnou zbraň a zastřelit Tiffani. Pak zastřelil jejich čtyřiadvacetměsíců starou dceru a následně obrátil zbraň proti sobě. V době střelby se v domě údajně nacházely ještě další tři děti, které nebyly zraněny.

Výhra v loterii

Podle některých známých se dvojice po výhře v loterii měla často hádat. Rodinná právnička Theresa McGheeová uvedla, že výhra v loterii zřejmě sehrála hlavní roli v činu, který se rozhodl udělat Donato. „Mohlo to vyvolat tu hádku? To nikdy vědět nebudeme. Ale vím, že někdy to mezi nimi vyvolalo konflikt,“ uvedla právnička.

Tiffani údajně plánovala, že svého manžela opustí. „Byla to taková dobrosrdečná a krásná osoba. Své děti velmi milovala. Sotva je pouštěla z dohledu. Jejím hlavním cílem na tomto světě bylo pokusit se něco změnit,“ řekla Tifannina sestra Jamie Kernová. Rodina založila veřejnou sbírku na GoFundMe. Její výtěžek půjde Tifanniným dvěma dětem, které zůstaly bez mámy.

Pokud máte psychické potíže či jakékoliv trápení, obraťte se na odborníky například na Lince bezpečí: 116 111 nebo v Centru krizové intervence: 284 016 666. Služby jsou poskytovány nonstop a zdarma.

