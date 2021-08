Že by se na pašeračku Terezu Hlůškovou (25), která si odpykává necelých devět let v pákistánském vězení, konečně usmálo štěstí? Češku se totiž chystá hájit uznávané právnické eso Asghar Dogar. Právě on je její největší nadějí na vysvobození z žalářního pekla. A co je na tom nejlepší, před soudem se ji chystá zastávat zcela zdarma. Atraktivní Češka ho totiž okouzlila.