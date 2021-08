Eduard Krainer: Armáda se ve skutečnosti Tálibánu vůbec nebránila.

Kdy a jak dlouho jste v Afghánistánu působil?

„V roce 2013 jsem byl zařazen v úkolovém uskupení v rámci zpravodajské komunity ve prospěch Armády České republiky. Působil jsem v Kábulu. Měl jsem ale na starosti i jednotky dislokované v oblasti Lógaru a Vardaku.“

Jaký byl charakter vaší práce?

„Spočívala ve zjišťování informací týkajících se hrozeb pro příslušníky koaličních sil. Jednalo se o kontrarozvědnou činnost.“

Jaká byla nálada mezi místními? Byli spíše pro Tálibán, nebo proti?

„Ve velkých městech lidé uvolnění od toho, co představoval Tálibán, vítali. Zvláště mladí se snažili napodobovat západní způsob života například oblékáním a poslechem hudby. Jiná situace byla na venkově, kde lidé zásahy do svého tradičního způsobu života brali spíše neblaze. Ostatně po celou dobu měla centrální vláda pevnou kontrolu jen nad velkými městy a okolím. Plně se to ukázalo poté, co koaliční jednotky odešly, a iluze kontroly nad zemí se zhroutila.“

Čím si vysvětlujete úspěch bleskového tažení Tálibánu, který záhy po odchodu jednotek pod hlavičkou Severoatlantské organizace (NATO) získal ve velmi krátkém čase pod kontrolu celou zemi?

„Afghánská armáda se ve skutečnosti Tálibánu vůbec nebránila s výjimkou některých speciálních jednotek, a to přesto, že když se podíváte na počty afghánských ozbrojených sil, tak to dělá něco okolo 450 tisíc lidí. Afghánci měli navíc k dispozici veškerou potřebnou techniku: dělostřelectvo, vrtulníky, několik tanků. Problém byl jinde. Ti lidé neměli motivaci. Služba v armádě pro ně často představovala jen zdroj příjmů. Měli problém s poslušností, morálkou i výcvikem. Problémem byla vysoká fluktuace. Byly i situace, kdy na výcvik přišla jeden den jedna skupina a druhý den měla ta samá skupina úplně jiné složení.“

To zní hodně diletantsky...

„Ano, velitel jedné afghánské jednotky mi říkal, jak mu polovina lidí přes noc zmizela, protože odešli domů sklízet úrodu. Když jsem mu řekl, že se v podstatě jedná o hromadnou dezerci, a ptal se, co s tím bude dělat, pokrčil rameny a řekl, že bude doufat, že se mu po sklizni vrátí.“

Zažil jste i další podobné bizarní situace?

„Problémem byla i údržba zbraní. Často se stává, že když se afghánskému vojákovi zasekla puška, tak ji odhodil, protože odmítal provádět údržbu. Řadu zbraní nedokázali vůbec ovládat. Absolutně nezvládali logistiku, natož speciální jednotky, které se jako jediné odhodlaly k boji s Tálibánem, ty doslova nechali na holičkách. Armáda byla navíc prolezlá korupcí. Docházelo k obrovskému rozkrádání zásob i potravin. Bez pomoci spojenců prakticky nebyli schopni vést větší bojovou operaci.“

Jak Afghánci spojenecká vojska vnímali?

„Část je vítala. Pro někoho byli symbolem svobody, pro velkou část pak vítaným zdrojem příjmů. Část společnosti je vnímala jako okupanty. Rozdílné názory měli i lidé v ozbrojených složkách.“

Co si myslíte o budoucnosti Afghánců, kteří spolupracovali s NATO?

„Tuším, že to s nimi nedopadne dobře. Časem dojde k čistkám. Pro Tálibán jsou to kolaboranti a určitě se s nimi nebude jednat v rukavičkách. Jejich zoufalství je oprávněné. Spolupráci se Západem ostatně Tálibové trestali už za mého působení, kdy například provedli bombový útok na hotel, kde byli ubytováni západní cizinci, nebo útočili na banku, která podle jejich názoru se Západem spolupracovala.“

