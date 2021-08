Byla hvězdou televize, její hlas a půvab obdivovaly tisíce afghánských děvčat. Popová hvězda Aryana Saídová spolu s dalšími vyděšenými lidmi bojícími se o svůj život a budoucnost v rozvrácené zemi, se rozhodla prchnout z Afghánistánu. Nastoupila do evakuačního letadla Spojených států amerických a odletěla do Dauhá v Kataru. Svým fanouškům na sociální síti instagram oznámila, že je v pořádku a přidala fotografii z přeplněného letadla.

„Řekla jsem, že budu poslední, kdo opustí mou rodnou zem, a přesto se to stalo,“ napsala na sociální síť Aryana Saídová s tím, že její myšlenky jsou s lidmi, kteří v Afghánistánu, jenž po dvaceti letech padl do rukou radikálnímu hnutí Tálibán a jeho osud je nejistý, zůstali. „Je mi dobře a jsem naživu a po několika nezapomenutelných nocích jsem dorazila do qatarského Dauhá a čekám na svůj let zpět domů do Istanbulu,“ oznámila svým fanouškům s tím, že jakmile se dostane z šoku, který zažila, podělí se s nimi o zážitky.

Útěk s Američany

Popová hvězda, kterou sleduje na instagramu 1,3 milionu lidí a proslavila se zejména účinkováním v televizní soutěži The Voice (Hlas), nasedla ve středu do amerického letadla. Šestatřicetiletá žena posléze zveřejnila krátké video, jak spí v letadle, které mělo co nevidět opustit Katar. „Usnula ve chvíli, kdy si opřela hlavu hned poté, co jsme nasedli do letadla, které nás vezlo z Daúhá v Kataru. Jen jsem na ni zíral a vzpomínal, jak statečně a nebojácně zvládala poslední, nejtěžší a nejnebezpečnější, momenty svého života,“ napsal její manažer Hasib Sajíd.

Guvernérka uvězněna

Zatímco jedna z největších hvězd Afghánistánu zvládla uprchnout ze země, Salíma Mazaríová, první guvernérka v zemi, byla zatčena. Politička byla kritičkou Tálibánu. „V provinciích ovládaných Tálibánem už žádné ženy neexistují, dokonce ani ve městech. Všechny jsou uvězněny ve svých domovech,“ prohlásila předtím, než se Tálibán začal zmocňovat jedné z provincie za druhou, až mu o víkendu padl do rukou i Kábul.

Podle informací britského deníku Daily Mail panují obavy, že bude nemilosrdně popravena. „Naši učenci rozhodnou, zdali dívky smějí chodit do školy, nebo ne. Demokratický systém vůbec nebude. Nebudeme diskutovat o tom, jaký typ politického systému bychom měli v Afghánistánu uplatňovat, protože je to jasné. Je to právo šaría,“ uvedl mluvčí Tálibánu Wahídulláh Hašímí.

Fotbalistky pálí uniformy

Pozice žen je nyní v souvislosti s Afghánistánem jedním z nejdiskutovanějších témat. Mnoho lidí má v živé paměti vládu Tálibánu, který byl u moci mezi lety 1996 a 2001. Dívky nesměly pracovat, chodit do školy a byly nuceny nosit burky. Zároveň ven mohly pouze tehdy, pokud je doprovázel muž. Jestliže někdo nařízení nedodržel, čekal ho krutý test, který zahrnovali veřejné bití.

Spoluzakladatelka afghánské ženské fotbalové ligy uvedla, že kdysi urgovala dívky, aby byly silné, odvážné a hlavně se nebály prosadit. Ovšem poté, co zemi ovládl Tálibán, změnila svá poselství pro všechny mladé ženy v Afghánistánu. „Dnes je vyzývám a říkám jim, že smažu jejich jména, odstraním jejich identity, smažu jejich fotografie, kvůli jejich bezpečí. Dokonce jim říkám, ať spálí nebo se jinak zbaví reprezentačních uniforem. Je to pro mě bolestivé,“ uvedla s tím, že zasvětila poslední léta tomu, aby povzbuzovala dívky k sebedůvěře a budovala ženský tým reprezentantek. „Mít ten znak na hrudi, mít právo hrát a reprezentovat naši zemi, jak moc jsme byly pyšné,“ uzavřela.

VIDEO: Tálibán oslavuje návrat řezníka Baradara