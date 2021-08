Tálibán slíbil mírové předání moci v Afghánistánu a amnestii pro vládní pracovníky. To, co vypadá jako jiskřička naděje, se ale obrací v prach. Objevují se zprávy a záběry, které usvědčují radikály z budování masových hrobů, do kterých vhazují mrtvoly svých odpůrců.