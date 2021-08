„Bylo to náročné, ale jsme zpátky doma. Byla to velká a pěkná zkušenost,“ řekl hned po příletu kapitán Michal Šnajdr. Společně s druhým pilotem, dvěma palubními techniky a mechanikem v pátek brzy ráno odletěli do Albánie.

Let z Prahy do Tirany jim trval zhruba deset hodin, během kterých museli několikrát tankovat. Hned po příletu se zapojili do hašení. Pro Michala to ale nebyl první zahraniční zásah. „V roce 2000 jsem byl hasit v Makedonii, takže je to takové srovnatelné. Tohle byla zase jiná zkušenost, protože jsme letěli přes moře. Jsou tam i větší kopce. Ale zkušenosti na to máme,“ uvedl. Hašení probíhalo za pomocí vrtulníku Bell 412 a bambi vaku, který pojme až tisíc litrů vody.

Na místě spolupracovali s tamní civilní obranou, ta jim oznámila místo zásahu a oni už si letěli takzvaně po svém, pomáhali jim však dva vrtulníky z Holandska. „Dostali jsme místo zásahu a sami jsme si i nabírali vodu z jezera. Jeden den jsme hasili na jihu, pak zas na severu v horách. Většinou nám řekli místo, kde je to nejhorší a ideální pro nás,“ popsal Šnajdr. Největší problém byl podle něj s teplotami, ty dosahovaly až ke 40 stupňům.

Češi denně létali přibližně 12 až 15 hodin. „Dělali jsme ale přestávky, pro každého to bylo náročné,“ doplnil s tím, že jim problém dělaly jak hory, tak i turbulence. Na vrtulníku se objevila i závada v podobě praskliny. „Byl proto povolán náš druhý vrtulník, který tam už zasahuje. Zvažovalo se, jestli to s poškozeným doletíme aspoň do Prahy, nakonec se rozhodlo, že to přeletíme,“ doplnil.

Asi den a půl jim zabralo papírování v podobě diplomatických povolení pro přelet přes jednotlivé státy. „Je to státní letoun, tak se to muselo vše vybavit. Hlavně děkujeme za spolupráci policejnímu prezidiu a generálnímu ředitelství hasičů. Hodně nám pomohli, hlavně vybavit i finančně,“ dodal s tím, že si s kolegy s sebou mohli vzít málo osobních věcí.

Na cestu zpět do Prahy se vydali ve čtvrtek ráno, čekal je asi šestihodinový let. Na Letiště Václava Havla trojčlenná posádka dorazila v pět hodin odpoledne. „Bylo to složité, ale užili jsme si to. V Chorvatsku jsme museli vyčkávat kvůli provozu nad mořem, tak to bylo takový jiný,“ zakončil s úsměvem.