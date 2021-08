Podobně jako Roman Janoušek i Jiří Syrovátka odsouzený za daňové delikty nenastoupil do vězení kvůli vážné nemoci. Ačkoliv měl být pomalu na smrtelné posteli, nebránilo mu to jezdit na pláž do Saint Tropez, do Miami nebo na lyže do Dolomit. V jeho lékařských záznamech navíc o rakovině, kterou má trpět, není ani zmínka.