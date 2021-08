Podivný případ se odehrál v polovině července. Muž z obce Valtířov, který byl zároveň do letošního jara majitelem směnárny v Ústí nad Labem, měl během patnácti let nanosit do banky téměř 90 miliard korun. Kde se peníze vzaly, není vůbec jasné. To teď zjišťuje i finanční správa, pokud totiž jejich původ nedoloží, bude mu doměřeno zdanění a vysoká pokuta!