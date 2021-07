Policisté na Svitavsku měli co dělat, aby při automobilové honičce dopadli delikventa, který se vyhýbal trestu odnětí svobody. Opilý a bez řidičáku si asi myslel, že je ve videohře, a při úniku strážcům pořádku jel jako smyslu zbavený. Ohrožoval tím ostatní řidiče.

„Svitavští policisté minulý týden zahlédli za volantem mercedesu 46letého muže, který jim už dávno nebyl neznámý. Věděli, že má být od 5. května ve věznici i že může být ozbrojený,“ uvedla mluvčí policie Eva Maturová.

Jakmile řidič spatřil hlídku, dal se na zběsilý útěk. Při své riskantní jízdě ohrožoval všechny okolo. V obci projel dokonce rychlostí vysoko nad sto kilometrů za hodinu. Neváhal ani předjíždět auta před sebou. Ostatní šoféři mu jen těsně dokázali uhýbat.

„Po chvíli odbočil vlevo mimo komunikaci a v ujíždění pokračoval po prašných cestách. Policistům za ním se snažil všemi možnými způsoby jízdu znepříjemnit a tím je setřást,“ popsala mluvčí.

Ačkoli policistům působil nepříjemnosti tím, že před nimi vířil prach, nakonec sám udělal chybu a havaroval. Když se dostal do úzkých a začal couvat, manévr nezvládl, přičemž narazil do stromu. To už ho policisté neměli sebemenší problém zadržet.

„Jako každý řidič byl vyzván k dechové zkoušce. Ta byla pozitivní s 1,39 promile. Test na přítomnost jiných omamných a psychotropních látek odmítl. Při prohlídce vozidla jsme našli nabitou krátkou střelnou zbraň, vystřelovací nůž. Vzhledem k trestní minulosti a jeho odsouzení skončil ve vazební věznici,“ dodala mluvčí.