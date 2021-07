Na koleje u Nymburka někdo nastražil hromadu kamení tak, že přijíždějící vlak do ní vjel a musel zastavit. Cestující byli ze soupravy evakuováni, odvezl je náhradní spoj. Není to tak dávno, co se něco podobného stalo na jiné trati. Tam na kolejích překážel celý masivní kvádr!