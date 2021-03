Na Nymbursku narazilo auto do stromu: Při nehodě se zranili tři lidé, na místě zasahoval vrtulník (ilustrační foto) (Autor: Facebook.com/HZS Zlínského kraje)

U obce Kluky na Nymbursku narazilo v neděli odpoledne osobní auto do stromu. Tři lidé se při nehodě zranili, jednoho zraněného přepravil do nemocnice vrtulník, další dva odvezly do nemocnice sanitky.