Bouračka tří aut zablokovala ve čtvrtek ráno silnici u Horšovského Týna na Domažlicku. Dva cestující museli hasiči z aut vyprostit, nakonec odvezly sanitky do nemocnic tři zraněné.

Nehoda se stala Mezi Jeníkovicemi a Horšovským Týnem u odbočky na Lazce. „V prostoru za křižovatkou v pravotočivé zatáčce přejela řidička (23) vozidla Ford Fiesta částečně do protisměru, kde narazila do protijedoucího vozidla Škoda Octavia bílé barvy,“ uvedla policejní mluvčí Dagmar Brožová.

Ford se po srážce roztočil a sestřelil další octavii, tentokrát tmavé brarvy, která jela za ním. „Na místě byli tři zranění, dva jsme vyprostili bez použití hydraulických nástrojů,“ popsal mluvčí hasičů Petr Poncar.

„Z místa jsme transportovali muže (40) s lehčím zraněním do plzeňské fakultní nemocnice na Lochotíně,“ uvedli záchranáři. Má se jednat o řidiče první nabourané octavie. Řidička fordu a řidič (32) druhého nabouraného vozu skončili s lehčími zraněními ve Stodské nemocnici.

Ještě před převozem do špitálu dali policisté řidičům dýchnout, alkohol před jízdou ani jeden z nich nepil. „Celková škoda na vozidlech byla vyčíslena na 140 tisíc korun. Na svodidlech vznikla škoda dva tisíce korun,“ doplnila Brožová s tím, že nehodou se nadále zabývají domažličtí dopravní policisté.

