U čelního střetu dvou osobních vozidel zasahovali jednotky IZS u Němčiček na Brněnsku. Pro jednoho ze zraněných řidičů přiletěl vrtulník, druhý byl urychleně přepraven sanitkou do nemocnice v Ivančicích.

Nehoda se stala ve středu odpoledne krátce před 15. hodinou mezi Němčičkami a Pravlovem v zatáčce. „Jednoho z řidičů museli hasiči vyprostit z vraku auta za využití hydraulického vyprošťovacího zařízení,“ uvedl mluvčí jihomoravských hasičů Filip Venclovský.



Na pohled o něco hůř dopadl mladý řidič.uvedla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.

Dobře na tom nebyla ani řidička druhého auta. „Podle prvních zjištění utrpěla i žena středního věku středně těžká poranění. Tu po ošetření převezli záchranáři do nemocnice v Ivančicích,“ upřesnila Bothová.

Po dobu zásahu byla silnice mezi Pravlovem a Němčičkami zcela uzavřena. Příčiny nehody jsou zatím v šetření.