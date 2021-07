Pro piloty policejního vrtulníku určeného pro záchrannou službu to byl asi jen dvouminutový let. Z letiště Václava Havla to měli opravdu kousíček.

Na Hradě Okoř se totiž popálila malá holčička. „Pacientka předškolního věku se popálila na asi 20% procentech těla. Při vědomí a ve stabilizovaném stavu byla transportována na popáleninové centrum Fakultní nemocnice Královské Vinohrady,“ řekla Blesku mluvčí záchranářů Petra Homolová.

Na místě zasahovala i pozemní posádka, která k vrtulníku dívku převezla.