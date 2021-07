Dramatické příběhy se odehrávaly napříč všemi zatopenými oblastmi Německa. Voda brala vše. Těžce zasažené zůstalo i město Schuld. Jedné z do té doby šťastných rodin vzal živel rodný dům, uvedl Daily Mail.

„Neplač, zemřeme společně,“ utěšovala dcera svou matku mezitím, co si velká voda brala jejich milovaný domeček. Matka s dcerou naštěstí nakonec řádění velké vody přežily, ale mimo sebe samotných přišly o všechno.

„Říkám si, že bych měla být šťastná, že jsme přežil, ale...,“ vzlykala Němka. „Moje děti už nemají domov. Nevím, co budeme dělat, zkrátka nevím,“ dodala zoufalá žena.

Pohřební ústav nedalekém Bonnu mezitím hlásil, že bojuje s přicházejícím počtem těl a již mu nestačí kapacity. Katastrofa si vyžádala 180 obětí a stále se pátrá po nezvěstných. Mrtví tak mohou přibývat. Ferninad Pfahl z pohřebního ústavu je v šoku. „Je to strašné a nevidíme žádný konec. Kdy už to konečně skončí?“ zoufal si pracovník, který se okolo pohřebnictví angažuje od čtrnácti let.

Déšť se konečně zastavil, ale úklid teprve začal - domy, podniky a infrastruktura byly zničeny napříč obrovským pásmem krajiny. Ministr financí země odhadoval, že konečné vyčíslení o opravách bude v miliardách.

Při návštěvě města Schuld a těžce zasaženého regionu Ahrweiler, ve kterém se nacházela v neděli, se německá kancléřka Angela Merkelová snažila najít slova, která by popsala scénu, kterou viděla.

Merkelová řekla, že odešla z města, stále částečně posetého sutinami a bahnem se „skutečným obrazem, nutno říci, surrealistické, strašidelné situace“, popsala německá kancléřka výjev.