Tuningový sraz s názvem Car Wars, který se konal o víkendu na letišti v Panenském Týnci, poznamenala strašná tragédie. Během takzvaných sprintů došlo k dopravní nehodě, při níž byl vážně zraněn Pavel G. Ten bohužel později v nemocnici zemřel. Truchlí pro něj rodina i kamarádi. Na internetu se nyní objevily skladby, jež před smrtí mladík narapoval. Blízcí na něj tak díky nim vzpomínají. Pavel to neměl v životě lehké, i tak se však statečně pral s nepřízní osudu. Celý život měl až do osudného dne před sebou.

Hrozná nehoda se stala v pátek kolem jedenácté hodiny večer. Co se přesně na tuningovém srazu odehrálo, není zcela jasné, výpovědi svědků se totiž neshodují. Nicméně auto, ve kterém jel Pavel jako spolujezdec, zůstalo stát na trati a další už nemělo šanci zabrzdit a zezadu jej smetlo. Podle policejní mluvčí Aleny Bartošové byl u obou řidičů naměřen alkohol v krvi v přestupkové hladině (do jedné promile).

Podle vyjádření hlavního pořadatele Martina Krátkého bylo vozidlo amatérsky postavené a po startu z neznámých důvodů zastavilo a začalo se otáčet. Proč, to ale není jasné. Jeho řidič však prý měl být bez řidičáku. Někteří svědci tvrdí, že auto nebylo osvětlené. Mnoho lidí na sociálních sítích však viní ze smrti Pavla pořadatele. „Víte co, mně tam umřel mladý kluk. Já jsem z toho úplně vyřízený,“ řekl Krátký pro CNN Prima News.

Jsem vděčná, že tě můžu slyšet

Na mladíka, který tak tragicky zemřel, vzpomínají blízcí. Dvě sestry zesnulého zveřejnily na sociální síti facebook dojemné příspěvky. Obě připojily také fotografii s milovaným bratrem. „Můj jedinej bráška… Snad tam nahoře ti bude dobře,“ napsala Anička. Druhá sestra v pondělí k dojemnému textu přidala také skladbu, kterou zesnulý Pavel před svou smrtí narapoval.

„Jsem tak vděčná, že tě můžu slyšet. Že mi po tobě zbyla krásná a upřímná vzpomínka,“ uvedla Adéla. „Věřím tomu, že jednou bys dělal velký věci. Miluju tě brácha… Odpočívej v pokoji,“ dodala. Se svým sourozencem si podle svých slov byli opravdu blízcí, což potvrzuje i rapová skladba zesnulého mladíka.

Hned v úvodu totiž říká „číslo jedna moje sestra“ a hned následně dodává, že pravidlo číslo dvě je „nikdy nebrat drogy“. Track se svým stylem podobá známému raperovi, který si říká Rest. Ten navíc věnoval své vystoupení na akci Car Wars právě zesnulému Pavlovi. „Kdyby tohle mohl vidět, byl jsi jeho idol,“ napsala raperovi dívka Týnka.

Na platformě YouTube se později objevila ještě další skladba, kterou zřejmě zveřejnili Pavlovi přátelé. V něm mladík rapuje „bejval jsem taky bezďák“ a „mladej kluk se dostal na ulici a v kapse žádná měna, nebejt téhle zkušenosti, tak by nepřišla ta změna“. V textu mluví také o tom, že neměl co na sebe ani co jíst a zažil bídu. Zdroj blízký rodině potvrdil Blesku, že tento text se zakládá na pravdě. Pavel to neměl v životě jednoduché, ale byl hodný a laskavý a velmi pomáhal své sestře. Kamarádům a blízkým bude opravdu chybět