Policie Slovenské republiky informovala o případu, který je jako vystřižený z hororu. Řidička nezvládla řízení a sjela do Kunovské přehrady, její Felicie probořila led a začala se potápět. Z auta se jí podařilo dostat až po mučivých dvou hodinách.

Strážníci našli zatopené auto v neděli 17. ledna brzy ráno v Kunovské přehradě, která se nachází na Slovensku mezi obcemi Sobotiště a Senica v Trnavském kraji. Na místě zjistili, že řidička nezvládla řízení, sjela ze silnice a skončila ve vodě.

Žena se z auta dostala asi po dvou hodinách, následně se jí podařilo požádat o pomoc řidiče auta, který jel zrovna okolo. Jako zázrakem se jí nic vážnějšího nestalo, byla však převezena do myjavské nemocnice kvůli silnému podchlazení.

Pod příspěvkem policie na Facebooku se vyrojila celá řada „chytrých“ komentářů, kterými jejich autoři vyjádřili údiv nad tím, co žena dělala v potápějícím se autě tak dlouho. „Dvě hodiny? To dokoukávala Titanic?“ odlehčoval situaci jeden z nich, zatímco druhý vtipkoval: „Felicie, vždyť to je ledoborec…“

„Představte si ten pocit, kdy takto zapadnete, nedejbože se vám něco stane, nemůžete se pohnout, mobil se utopí, zima, bolesti, nedaleko projíždí auta, které vás ale nevidí a vy jim nemáte jak dát vědět, že potřebujete pomoct a pomalu umíráte v bolestech,“ ohradil se na nevkusné vtipálky jeden z komentujících. Sama policie proto apeluje na řidiče, aby svou jízdu přizpůsobili aktuální situaci na cestách, dávali na sebe pozor a zbytečně neriskovali, taková nehoda nemusí mít pokaždé šťastný konec.

Řidičce se naštěstí nic nestalo, víte ale, že většina lidí se topí úplně potichu? To, co znáte z filmů, v reálu vůbec neplatí. Tonutí bývá často velice tiché a rychlé. Tonoucí šetří poslední zbytky vzduchu, nemůže tedy křičet, ani máchat rukama.