Podle paní Petrovové jejího syna dva starší chlapci ze školy ve věku dvanácti a čtrnácti let přemluvili k tomu, aby se pustil do nebezpečného train surfingu. Jde o jízdu na venkovní straně vlaku. Tento nebezpečný hazard se životem je bohužel oblíbený v mnoha zemích světa. Na Youtube lze najít mnoho videí, na nichž se lidé vezou na zadní části vlaku.

Přesně kvůli tomu, aby se stal slavný na sociálních sítích, se do train surfingu pustil také malý Arkadij. Vše se ale zvrtlo a vlak ho připravil o obě nohy. Denis a Daniel ovšem podle matky nezavolali pomoc a chtěli nechat Arkadije umřít.

„Nechali ho tam zmrzačeného a krvácejícího. Nezpanikařili a tiše odešli. Nešli tam, kde byli lidé, aby nebyli viděni poblíž místa činu, odešli křovím. Byli si jisti, že na tomto úseku železnice nejsou kamery (a měli pravdu). Předpokládali, že Arkaša zemře a nikomu nic neřekne,“ napsala nešťastná Marja v instagramovém příspěvku.

Pomohl strojvedoucí

„Vy malí idioti! Kdybyste zavolali pomoc, byli byste teď hrdinové. Ano, lidé by říkali, že jste udělali hloupost, ale že jste stateční, že jste kamarádovi pomohli. Za to, co jste udělali, nebudete potrestáni, protože jste děti. Ani vašim rodičům, kteří vychovali parchanty, se nic nestane,“ rozlobila se zničená maminka.

Napsala také, že rodiče dětí, které tam jejího syna nechali, se jí ani jednou neozvali. Nakonec uvedla, že teď budou muset všichni žít s tím, co provedli a že doufá, že se jim ta hrůza bude zjevovat ve snech.

Malého Arkadije zachránil strojvedoucí Bulat Žakejev, který ho zahlédl, poskytl mu první pomoc a zavolal záchranku. „Všiml jsem si koutkem oka velké tmavé skvrny a myslel jsem, že jde jen o nezasněženou půdu, když v tom se najednou pohnula,“ řekl strojvedoucí. „Řekl ,pomoc, je mi zima‘ a já si uvědomil, že to, co jsem myslel, že je hlína, je jeho krev,“ dodal. Arkadij je naživu, ale zůstává v kritickém stavu.