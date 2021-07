Bylo jí jen 54 let a měla absolvovat operaci žlučníku a za pár dní jít zase do práce. Domů se už nevrátila a její manžel Jaroslav (64) dlouhých 6 let bojoval o to, aby za smrt jeho paní nesla odpovědnost nemocnice. Podle Úřadu pro dohled nad lékařskou péčí jí při zákroku poškodili dýchací cesty a ona po třech dnech zemřela.