Zcela nečekaná přírodní katastrofa postihla minulý týden jižní Moravu. Několika tamními obcemi se prohnalo ničivé tornádo, které zničilo vše, co mu přišlo do cesty. Celá hrůzná událost dopadla také na vinaře. Těch je totiž v oblasti velké množství, nyní však mnoho z nich o své vinohrady přišlo. Jejich obnova potravá roky. Vinař Jaroslav z Moravské Nové Vsi se rozhodl, že ze zbylých odrůd vytvoří cuvée s názvem Tornádo.

Zničené sklepy, vybavení pro výrobu vína, rozbité lahve a poničené vinohrady. Tornádo minulý čtvrtek kromě obydlí lidí nešetřilo ani sklepy a vinice místních vinařů. Škody sčítají postupně. Někteří mají poničený i vlastní dům a v takovém případě má bydlení před vínem přednost.

Podle prezidenta Svazu vinařů Tibora Nyitrayho navíc v poslední době kvůli častějším přírodním katastrofám, jakými jsou kroupy, nebo silné mrazy, stoupla cena pojištění a někteří vinaři ho nevyužívají. Pojištěné jsou často pouze velké firmy, protože malé si platby nemohou dovolit.

Vinaři schytali tvrdou ránu

Rodina Maradových přišla nejenom o střechu nad hlavou, ale i o hlavní zdroj obživy. Dodávají totiž vína do českých luxusních restaurací. Například do olomoucké Entrée jejíž šéfkuchařem je porotce MasterChefa Přemek Forejt. Také vyváží vína do zahraničí.

„Provoz, kde jsme víno vyráběli, prakticky neexistuje. Zničených je deset plastových nádob na 20.000 litrů, ale naštěstí byly prázdné. Ve stodole popadaly štíty, můj odhad je že až 1000 lahví s vínem bude rozbitých. Oba sklepy mají spadlou střechu, chlazení je rozbité i další vybavení,“ vyjmenoval Petr Marada, majitel Vinařství Marada z Mikulčic.

„Dnes ráno byl kontrolovat vinohrady a ani tam jej počasí neušetřilo. Čtyři hektary jsou poškozené z poloviny, pět hektarů ze třiceti procent. Pár dní předtím je poškodily také kroupy. Uvidíme, jak to dopadne,“ poznamenal. Dřív, než začne řešit škody na podnikání a rostlinách, musí zajistit rodině střechu nad hlavou. „Na domě nemáme střechu a jsou spadlé oba štíty. Takže teď řeším bydlení, to má přednost,“ podotkl Marada.

Další mikulčické vinařství, Maláník-Osička, zachytilo tornádo jen okrajově. Ohrožuje jej výpadek elektřiny, který má trvat až dva měsíce. „Vinohrady jsou poničené kroupami a dobité těmi předměty, které tornádo neslo. Zatím nelze říct, jestli letos něco sklidíme a otázka je i příští rok. Ale sebralo to jen část střechy, vůbec se to nedá srovnávat s okolím. Beru to tak, že se nic nestalo. Vždyť sousedům to vzalo celý dům nebo mají rozhodnutí o demolici,“ uvedl Vladimír Osička z vinařství.

Lužické Vinařství Ambrož má sklep i výrobnu v pořádku, poškozené jsou ale vinice. „Zdá se, že 30 procent keřů odešlo úplně, 70 procent by snad mohlo přežít, ale to zjistíme až v průběhu roku, teď se to ještě říct nedá. Letos pravděpodobně nesklidíme nic. Týden předtím přišly kroupy, které také škodily,“ poznamenal Jiří Ambrož. Zásoby vína na prodej vinařství má. Letos nejspíš bude hrozny na výrobu kupovat od jiných pěstitelů.

Cuvée Tornádo

Vinař Jaroslav přišel asi o pětinu vinic, jednotlivých odrůd bude mít prý málo a tak se rozhodl ze zbytků neponičených plodin připravit cuvée s názvem Tornádo. „Za běžných okolností je z toho tak tisíc lahví vína, což letos rozhodně nebude, v tom už mám jasno. Hlavy vinné révy asi zůstanou, ale budeme to muset příští rok úplně oholit, aby šlo pryč poškozené dřevo,“ prozradil pro server Lidovky.

Na sociálních sítích se zvedla vlna solidarity. Lidem není osud vinařů lhostejný a ve velkém tak nakupují víno do zásoby, aby alespoň trochu pracovníkům pomohli. „Přátelé, pojďme v těchto těžkých chvílích podpořit vinaře z nejvíce zasažených oblastí, a to koupí vína od některého místního vinaře,“ uvádí na facebooku.

Ničivá přírodní katastrofa si vyžádala bohužel nejenom materiální škody, ale také lidské životy. Vinař Jan z Moravské Nové Vsi tornádo nepřežil. Úmrtí muže, proslulého svými kabernety, potvrdily dva nezávislé zdroje z obce. „Je to taková hrůza, že si to ani nechci připomínat nebo o tom mluvit,“ řekla žena ze sousedství.