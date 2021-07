Ve čtvrtek večer 24. června zasáhlo několik obcí na Moravě silné tornádo. Větrný vír rozmetal desítky domů a poranil přes 200 lidí. O život přišlo minimálně sedm lidí. Do pomoci poškozeným se zapojila i dobročinná organiziace Donio, podle jejíhož ředitele už v pátek ráno přišly první žádosti o vytvoření sbírek. Přes víkend jich nakonec bylo přes rekordních 150!

Na webové stránky se ale nedostal každý. Organizátoři sbírky kontrolovali, jestli se nejedná o podvodníky a dokonce na Hodonínsko vyslali koordinátora. „S těmi lidmi je náš pracovník ve spojení a při procesu vyplácení nastane druhé kolo ověření, kdy nám lidé budou muset podepsat darovací smlouvy, a tam se opravdu ověří, že tam obdarovaní bydlí, nemovitosti jim patří a peníze použijí pro stanovené účely,“ vysvětlil Procházka, jak zajišťují, aby peníze nešly podvodníkům.

Potřebujeme psychologa

Doposud na všech projektech v souvislosti s tornádem obdrželi okolo 50 milionů a pomoc lidem zasaženým katastrofou nepřestává. „Za čtyři dny jsme vybrali přibližně 40 milionů korun, což běžně trvá čtyři měsíce,“ prozradil s obdivem zakladetel společnosti. Usilovná práce si však bere svoji daň a podle ředitele Donia na jeho zaměstnance doléhají silné příběhy Moravanů. „Zrovna dneska mi kolegyně říkaly, že potom, co tady zažívají v rámci pomoci ohledně tornáda, by se jim nějaký psycholog hodil, aby si s ním o tom mohly popovídat a dostat ze sebe emoce. Doteď jsme ho neměli, ale evidentně to je potřeba, protože holky teď zažívají obrovský nápor. Klobouk dolů, jak si to drží od těla, jinak by je to totálně zničilo, kdyby si připustily ty příběhy,“ popsal atmosféru uvnitř třináctičlenného týmu lidí, kteří tvoří Donio.

Pozor na rozdíly

Na webových stránkách teď dávají administrátoři přednost sbírkám spojených s tornádem. Přesto jsou mezi žadateli o finanční pomoc již dnes velké rozdíly, kdy jedna rodina obdržela 8,5 milionu korun a rozhodla se peníze, jež nevyužije věnovat sousedům. Jiní lidé však zatím vybrali méně než dvacet tisíc korun na celkovou rekonstrukci domu. Proč ti druzí nevybrali také miliony?

„Velkou roli hraje komunita kolem té rodiny. Pokud mají hodně přátel, známých, kolegů, tak to hraje roli. Pokud je jejich příběh silný a sdílí ho celebrita nebo influencer, sdílí jejich prosbu, ta se šíří a stane se virálním, tak je tu mnohem větší potenciál, že přispěje velká část lidí. Často je to náhoda,“ ozřejmil, proč někteří lidé se těší větší podpory.

Do budoucna by to ale podle Davida Procházky mohl být problém. Lidé si totiž mohou závidět, že někteří obdrželi více peněz než jiní. „Co jsme se doslechli, tak ty vztahy už tam nejsou příliš dobré. Vyčítají si věci tipu, jaktože soused má novou střechu a my nic. Myslím si, že to bude ještě eskalovat a v dalších dnech ta situace nebude úplně dobrá,“ varuje ředitel Donia, ale přesto věří, že neziskové organizace pomohou i v tomto momentě, zmírní napětí a dokáží finanční pomoc ještě dostatečně rozprostřít.