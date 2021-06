Simona H. si získala popularitu poté, co v roce 2018 v médiích vystupovala jako nejlepší kamarádka Terezy Hlůškové, která byla v lednu toho roku zadržena na letišti v pákistánském Láhauru. Celníci u ní našli devět kilogramů heroinu.

Nekonečné čekání

Pohledná Češka měla v úmyslu letět do Spojených arabských emirátů a posléze do Irska. Místo toho však skončila v cele a tamní soud ji později odsoudil na víc jak osm let za mřížemi. Blondýnka, která si v Pákistánu získala velkou popularitu - a to hlavně u mužů, se však stále snaží dostat zpátky do vlasti a čeká na odvolací soud.

Simona po Terezině zadržení uvedla, že do Pákistánu jezdila fotit módní snímky a nic o pašování drog nevěděla. Z Pákistánu měla odletět dřív než Tereza. Proti vyjádřením Simony, která se prý živila jako luxusní společnice, se Tereza ohradila z pákistánského vězení a pro Blesk uvedla, že právě Simona ji dostala do vězení a označila ji za „zmiji.“

Tzv. nejlepší kamarádka

Dodala navíc, že Simona parazituje na její nešťastně získané slávě. „Když vás dostane do kriminálu tzv. nejlepší kamarádka, staví svou kariéru na vašem neštěstí, tvrdí, že ona sama je nevinná, a všude kolem lže, jak když tiskne, tak to zamrzí hodně!!“ napsala v dopise.

Simona ale pro Terezu dlouho nesmutnila a našla si novou nejlepší kamarádku, která se pyšní rovněž krásnými blond vlasy a jmenuje se také Tereza. Nicméně přátelství jim dlouho nevydrželo a „nová Tereza“ o Simoně na instagramu řekla, že „zlejší osobu ještě nepotkala“ a všem doporučuje si od ní držet odstup.

Je to obyčejná šl*pka

„Je to obyčejná šl*pka, která lidem závidí, pomlouvá, myslí si o sobě, že je nejhezčí, přitom kdybyste ji v realitě viděli, tak byste se zblili,“ pustila se drsně do Simony. „Nemá peníze, ani na to si zajít ke kadeřnici,“ dodala s tím, že snímky, které Simona nafotila pro mužský časopis Playboy, byly podvod. Podle jejích slov si je zaplatila! Měla za ně dát 50 tisíc Kč.

Pro zpravodajský web Expres.cz Tereza řekla, proč se tak náhle Simona stáhla z veřejného života. Na instagramu se ještě před časem chlubila luxusním životem. Užívala si pompézních dovolených v drahých hotelech a obklopoval se luxusními věcmi. Podle Terezy se jí ale narodilo dítě a stydí se za svůj nynější rodinný život! Údajně žije v Česku na vesnici.

Erotické masáže v těhotenství

„Narazila, a to hodně. Vzali jí auto, měla mercedes v kabriu, dál ho nedokázala platit. Když byla těhotná, dělala erotické masáže pod fejkovými fotkami blondýn z instagramu. Říkala si tisíc korun za půl hodiny a patnáct stovek za hodinu. Všechno mi tehdy řekla. Když byl její přítel v práci, vždy rychle spěchala domů, ať nic nepozná,“ uvedla podle výše zmíněného webu.

