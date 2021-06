Tělo ve Zdobnici zahalené tajemstvím nalezl 21. května letošního roku kolemjdoucí u obce Mníšek u Vamberka nedaleko soutoku s Divokou Orlicí. Jak se v řece onen člověk vzal? Proč zemřel? Podobné otázky si nepochybně kladnou i rychnovští kriminalisté.

Na místo okamžitě po nalezení těla vyrazili policisté. „Na místo vyrazila výjezdová skupinka skupiny kriminální policie a vyšetřování (SKPV) územního odboru Rychnov nad Kněžnou. A také potápěči Zásahové jednotky policie Královéhradeckého kraje, kteří tělo vytáhli na břeh,“ uvedla pro pořad Na Stopě policistka Eliška Majerová.

Muži už nebylo pomoci, lékař tak mohl konstatoval pouze smrt. Kriminalisté zatím neví, kdo je zemřelým mužem. Pitva později potvrdila, že se utopil. Znaky po tom, zda by za jeho smrtí stál někdo jiný, nebyly nalezeny.

Podle policie je to muž ve věku 40-60 let. Oblečen byl do v černém svetru, stejně barevném tričku s nápisem „Helen Fischer Ultras!“, poté měl u sebe červený zapalovač a na sobě tmavě modré džíny. Ve vodě byl muž maximálně 24 hodin.

Policistům se ale nepodařilo vypátrat nic o původu zesnulého. Zajímavostí je tričko, které měl nebožtík na sobě. Nápis „Helen Fischer Ultras!“ odkazuje na v Česku nepříliš známou umělkyni. Je tedy možné, že by se mohlo jednat o cizince – možná Němce. Policie požádala o pomoc jak kolegy z Polska, tak i ty u celého Schengenského prostoru.