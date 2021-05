Napilno měli v pátek a sobotu hasiči z Pardubického a Královehradeckého kraje. Do Radčic na Chrudimsku spěchaly hned čtyři týmy hasičů z Pardubicka, aby uhasily požár vzniklý v rodinném domě, jehož příčinou byl rozpálený olej ponechaný bez dozoru! Požár domu hasili i jejich kolegové z Královehradecka, kteří vyjížděli do Rychnova nad Kněžnou, kde plameny zachvátily postel, do níž spadla lampička.