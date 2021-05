Na pomoc ornitologovi vyráželi v pátek vpodvečer hasiči z Říčan. Ornitolog, který se snažil pomocí horolezeckého vybavení dostat do hnízda datla obecného a okroužkovat mláďata, se dostal při práci do problémů a zůstal viset hlavou dolů!

V pátek kolem 18. hodiny dostali středočeští hasiči zprávu, že nedaleko Úval u Prahy visí muž ze skály a to ve výšce přibližně deset metrů. Na místo byla povolána jednotka hasičů z Říčan a navíc i dobrovolní hasiči z Úval. Ovšem poté, co dorazili na místo, zjistili, že je všechno jinak. Jednalo se ve skutečnosti o ornitologa, který uvízl na stromě!

„Průzkumem bylo zjištěno, že jde o ornitologa, který se snažil na vysokém stromě pomocí horolezeckého vybavení včetně sedáku okroužkovat mláďata datla obecného v hnízdě, ale ve výšce se zasekl a převrátil hlavou dolů,“ uvedla v prohlášení mluvčí středočeských hasičů Dagmar Zemanová s tím, že tam ornitolog visel nějakou dobu. Posléze ho záchranáři dostali domů pomocí lanové techniky a nastavovacího žebříku a to i s mláďaty. Poté, co se dostal na pevnou zem, dokončil kroužkování mláďat a byl předán do péče lékařů, kteří ho prohlídli.

