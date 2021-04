Podmíněný trest uložil ve čtvrtek strakonický soud za otravu dvou orlů mořských a dvou krkavců v roce 2019. Podle České společnosti ornitologické (ČSO), která o tom novináře informovala, je to první trest za travičství divoké zvěře v zemi. Odsouzený muž dostal trest 2,5 roku do vězení s odkladem na 3,5 roku. Rozsudek není pravomocný.

Podle soudu muž otrávil dva orly a dva krkavce velké u Mečichova na Strakonicku v březnu roku 2019. O dva měsíce později našli policisté u něj doma přípravky s jedy karbofuranem a endrinem. Laboratorní analýzy prokázaly, že právě ty ptáky usmrtily. ČSO uvedla, že už jen držení karbofuranu je trestné a v Evropské unii je jeho držení zakázané od roku 2008 pro jeho přílišnou jedovatost. Karbofuran se dřív užíval jako pesticid v zemědělství. Několik kapek jedu dokáže usmrtit prakticky jakéhokoliv živočicha. Každoročně je jím v ČR otráveno mnoho divokých zvířat, ale i třeba psů či koček.

„Ptačí kriminalitou se zabývám přes 20 let a teď jsem se konečně dočkal prvního odsouzeného traviče. Je to nesmírně důležitý signál pro ty, kdo neberou ochranu přírody vážně, že společnost má zájem ji chránit a má zájem si ochranu vynutit v případě potřeby i formou soudního rozhodnutí. Netěší nás, že má někdo problémy se soudy, ale příroda a životy ptáků jsou hodnotou, která za to stojí,“ řekl ředitel České společnosti ornitologické Zdeněk Vermouzek.

Dodal, že společnost za rok 2020 zaznamenala 51 nelegálně zabitých, většinou otrávených, ptáků. Od roku 2017, kdy existuje terénní psí jednotka, kterou ČSO kvůli lepšímu hledání otrávených návnad zřídila, organizace zdokumentovala a předala policii 95 případů. Jejich oběťmi se stalo více než 250 ptáků.

Otravu čtyř orlů mořských nedávno odložila policie na Klatovsku. Dravce rovněž někdo otrávil karbofuranem. Orel mořský patří mezi zvláště chráněné druhy v nejvyšší kategorii kriticky ohrožený. S rozpětím křídel až 2,4 metru je největším dravcem v ČR a nemá v přírodě přirozeného predátora.