Do scény jako z hororu se probudila Ana Cardenasová z amerického El Pasa. V brzkých ranních hodinách ji vzbudil nepříjemný zvuk kapající tekutiny. Poté, co rozsvítila, nevěřila vlastním očím. Ze stropu kapaly kapky krve!

Ana Cardenasová pokojně spala v posteli, když kolem čtvrté hodiny ráno slyšela zvuk připomínající kapající kohoutek. Rozsvítila proto světlo a v tu chvíli nemohla uvěřit vlastním očím. Ze stropu jí do ložnice kapala krev prosakující ze stropu skrze stropní ventilátor. „Byla jsem v šoku. Pomyslela jsem si, že to nemůže být skutečné, že je to sen,“ uvedla pro deník New York Post Ana s tím, že jakmile si utřídila myšlenky, zavolala údržbáře. „Kape na mne krev,“ řekla jim Ana.

Poté, co na místo dorazili hasiči, vnikli do bytu nad ní, kde je čekal hrůzný nález. V bytě našli rozkládající se tělo jejího souseda. Muž měl zemřít přirozenou smrtí a v bytě ležel pět až šest dní. „Hasiči vyrazili dveře a tělo leželo přesně tam, kde je můj ventilátor. Měl koberec, ale krev prosakovala mým stropem,“ uvedla Cardenasová s tím, že následky jsou hrůzostrašné a prozatím musí spát v hotelu.

