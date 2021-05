Rukama vlastních příbuzných zemřel Alírezá Fázelí Monfared. Dvacetiletý Íránec zažádal tamní úřady, aby byl zbaven povinnosti nastoupit do vojenské služby z důvodu jeho homosexuality. O jeho žádosti se ale dozvěděl jeho bratr a dva bratranci, kteří si podle íránských médií dlouhodobě stěžovali, že mladík svým vzhledem zesměšňuje jejich rodinu. Poté, co se dozvěděli o udělené výjimce, měli mladému muži useknout hlavu a pohřbít ho! O jejich skutku následně informovali Alírezovu matku, která skončila v péči lékařů.

V úterý 4. května byl ze svého bytu v íránském městě Ahváz, které leží v provincii Chúzistán, členy rodiny odvezen Alírezá Fázelí Monfared. Jeho nevlastní bratr a dva bratranci ho podle informací serveru Iranwire odvezli do vesnice Borúmí, kde ho brutálně zavraždili.

Dvacetiletému muži měli setnout hlavu a následně jeho tělo pohřbít pod palmami. „V úterý v 7 hodin večer Alírezá mluvil naposledy se svou matkou. Poté za ním jeho nevlastní bratr přišel s tím, že ho chce vidět otec a dostal ho do auta a odvezl ho na okraj města,“ uvedl přítel zavražděného mladíka Aqíl Abjat. Alírezá měl mít dlouhodobě strach ze své rodiny, a proto se často stěhoval z města do města.

Do Ahvázu podle informací server aktivistické organizace 6 rang, jež se věnuje právům homosexuálů v Íránu, přijel, aby získal kartu, jež ho zbaví povinnosti nastoupit do vojenské služby. Zpráva o udělení výjimky mu však přišla, když nebyl doma a podle 6 rang se dostala do rukou jeho bratra.

Jak uvádí BBC Fársí homosexuálové jsou v Íránu neustále ohrožováni vlastními rodinami, kvůli čemuž mnoho z nich odchází do exilu. Odejít ze země plánoval i Alírezá, který měl v úmyslu prodat svůj telefon a utéct za hranice do Turecka a následně do exilu do Evropy, ovšem tam se už nedostal.

Jeho kamarád Aqíl o něm neměl dlouho zprávu, ovšem údajně v poslední zprávě, kterou mu zanechal, byl plný nadějí na lepší život. „Do středy jsem o něm neslyšel, tehdy ale Alírezův nevlastní bratr zavolal jeho matce a řekl jí: Skončili jsme to s ním. Jinými slovy se přiznal k vraždě Alírezy. Jeho tělo našli pod palmovými stromy,“ uvedl Aqíl s tím, že jeho máma byla v šoku.

Zhroutila se a skončila v nemocnici. Jeho nevlastní bratr si měl dlouhodobě stěžovat na to, jak Alírezá vypadá a jak se obléká. Svým zevnějškem prý zesměšňoval a zahabnoval celou rodinu. Všechny tři osoby byly zatčeny a čelí obvinění z vraždy a ze svého činu se budou zpovídat před soudem.

Organizace 6 rang dlouhodobě upozorňuje na nebezpečí, kterému jsou vystaveni homosexuálové v Íránu. Podle paragrafu 7 odstavce 5 vojenských předpisů jsou homosexuálové v Íránu zbaveni povinnosti odvodu. Tento paragraf se uvádí na kartě, kterou získávají poté, co jsou povinnosti zbaveni.

Rodina, zaměstnanci, policie či vzdělávací instituce se tak mohou dozvědět o sexuální orientaci jedince pouhým pohledem na kartu, což byl zřejmě i případ Alírezy. O smrti Alírezy informovala i aktivista a novinářka žijící v exilu Masíh Alínežádová.

„Odpočívej v pokoji Alírezo Fázelí Monfarede. Tato krásná dvacetiletá duše z Íránu byla brutálně zavražděna jeho bratrem a bratranci kvůli tomu, že byl homosexuální,“ uvedla na svém účtu na Twitteru s tím, že se jednalo o vraždu kvůi cti. „Iránská LGBTW komunita je napadána režimem, tak fanatismem v určitých rodinách,“ dodala. V Íránu se homosexualita trestá trestem smrti. Až tisíce gayů měli být po islámské revoluci v roce 1979 popraveni.

