Se svou rodinou se po měsících strávených ve vězení setkala Fatemeh Khishvandová, která dostala přezdívku zombie Angelina Jolieová. Fatemeh se stala hvězdou instagramu v roce 2017, kde publikovala šokující fotografie, na nichž se stylizovala do podoby slavné hollywoodské herečky. Její instagramový profil začalo sledovat víc a víc lidí, jimž Fatemeh tvrdila, že prodělala až padesát chirurgických operací, aby vypadala jako Angelina Jolieová. Na snímcích však Fatemeh měla vyzáblý vzhled, kvůli čemuž se jí začalo přezdívat zombie Angelina Jolieová.

V roce 2019 však íránské úřady provedly zásah proti celebritám na sociálních sítích a Fatemeh byla zadržena. Následně byla obviněna mimo jiné z neúcty k Islámské republice Írán a ze špatného vlivu na mladé. V říjnu roku 2019 íránská televize odvysílala její přiznání a její instagram byl smazán. V červenci téhož roku navíc prozradila, že vzhled, jež ukazuje na snímcích na sociální síti, není výsledkem desítek chirurgických operací, ale digitálních úprav fotografií.

Fatemeh připustila, že podstoupila operaci nosu, výplň rtů a liposukci, nicméně k dosažení kýženého vzhledu využívala make-up a programy na úpravu fotek. „Toto je photoshop a makeup. Pokaždé, když publikuji fotografii, líčím se stále zábavnějším způsobem. Je to způsob, jak se vyjádřit, je to druh umění. Moji fanoušci vědí, že to není skutečná tvář. Ani jsem nepřemýšlela o tom, že budu jako Jolieová. Také jsem nechtěla připomínat kreslenou postavičku Mrtvá nevěsta,“ uvedla Fatemeh, která byla vězněna ve věznici Qarčak, což je věznice pro ženy nacházející se ve čtvrti Varamin v Teheránu.

V dubnu letošního roku se měla nakazit koronavirem, ovšem přesto setrvávala ve vězení. Následně si vyslechla zdrcující verdikt. Soud ji poslal na deset let do vězení, což pobouřilo světové aktivisty. „Drahá Angelino Jolieová, potřebujeme vaši pomoc. Pomozte nám,“ měla dříve uvést podle informací britského deníku Daily Mirror na sociální síti íránská novinářka a bojovnice za ženská práva Masih Alinejadová.„Deset let pro íránskou instagramérku, která používala make-up a photoshop, aby vypadala jako zombie Angelina Jolieová. Sahar Tabar je pouze devatenáct let. Její vtip ji dostal do vězení. Její matka pláče každý den, aby byla její nevinná dcera propuštěna,“ uvedla Masih Alinejadová, která však nyní na sociální síti Twitter oznámila radostnou zprávu. Fatemeh byla propuštěna na svobodu! Podle Alinejadové za to vděčí obrovskému mediální tlaku!

VIDEO: Íránka Sahar Tabar je posedlá Angelinou Jolie