Hvězda Instagramu Sahar Tabarová (19), známá jako zombie Angelina Jolie, byla poslána do vězení, které je přirovnáváno k peklu na zemi. Ženy v Qarchaku jsou podle svědků pravidelně znásilňovány a nuceny bojovat na život a na smrt v nelidských podmínkách.

Sahar Tabarová byla trnem v oku íránské vlády od doby, co začala na svůj Instagramový profil přidávat kontroverzní fotografie, na kterých se transformovala do zombie křížence Angeliny Jolie a Mrtvé nevěsty ze stejnojmenného filmu Tima Burtona. Na konci loňského roku ji zatkli za rouhání, ohrožování mravní výchovy mládeže a propagace veřejné korupce,a odsoudili na deset let ve vězení.

Video Íránka Sahar Tabar je posedlá Angelinou Jolie - Instagram/sahartabar_official

Konkrétně se jedná o věznici Qarchak, která je nechvalně proslulá zvěrstvy, která se odehrávají za jejími zdmi. Podle mnohých jde o nejhorší vězení v Íránu. Je zde drženo více jak 2000 vězňů, z čehož téměř dvě třetiny z nich nemají ani své lůžko. Uvnitř žijí také děti, které se do otřesných podmínek dostaly se svými matkami. Vězně, kteří se proti systému a nelidskému zacházení rozhodnou protestovat, zavřou jednoduše na samotku.

Kampaň za lidská práva v Íránu popsala, jak se znásilnění stalo ve vězení normou, což způsobilo šíření HIV a hepatitidy. Novinář, kterému se podařilo ze země před zatčením uprchnout, prozradil, že v jídle jsou často kusy kamenů a švábi. „Někteří z vězňů užívají pervitin, což vede ke střetům mezi nimi,“ řekl pro The Sun.

Íránská pobočka organizace Human Rights Monitor v roce 2018 vydala zprávu, ve které uvádí, že jsou vězni často vystavováni nejrůznějším formám mučení. „Vedení věznice trestá vězně, kteří protestují proti podmínkám ve věznici, jako je špatná kvalita jídla či nedostatek lékařských služeb,“ stojí v ní. Děsivě nedostatečná hygiena způsobuje šíření infekčních nemocí, sama Sahar se nakazila v dubnu koronavirem.

„Vězni si stěžují na podlahy potřísněné močí, nedostatečné větrání či špinavé sociální zařízení,“ píše se ve zprávě s tím, že věznice stojí uprostřed bažin a sužuje ji hmyz a krysy. Situace je prý tak špatná, že na 100 až 150 vězňů jsou funkční jen čtyři záchody. Dozorci navíc často sexuálně napadají či dokonce znásilňují vězenkyně, aby je zlomily. Není proto divu, že se Sahar snaží proti trestu odvolat a dostat se z vězení hrůzy pryč.