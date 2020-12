Íránku Sahar Tabarovou v její vlasti odsoudili na 10 let za zveřejňování „nevhodných“ fotek na instagramu, oznámila tamní novinářka. V říjnu 2019 svéráznou umělkyni zadržela policie a nyní si dívka měla v Teheránu vyslechnout krutý trest, který si vysloužila za své internetové „kažení mládeže a veřejné pohoršování“.

Modelka Fatemeh Khishvandová (19) je známá spíše pod svojí internetovou přezdívkou Sahar Tabarová. Pod ní se na instagramu proslavila svými fotografiemi. Začala se jimi prezentovat v roce 2017 a její dílka, tvrdili někteří škodolibě, silně připomínají vzhled slavné americké herečky Angeliny Jolie (45).

Jiní se spíš domnívali, že se chtěla připodobnit mrtvé nevěstě nebo zombie a musela prodělat desítky plastických operací. Po mediální smršti přišla Sahar s prohlášením, že její fotky jsou „kvůli uměleckému účinku“ z podstatné části dílem fotoeditoru a make-upu a že co se týče operací, nechala si upravit jen rty a nos. Ukázala také fotografie, na nichž vypadá poměrně civilně, ačkoli zásahy skalpelu na jejím obličeji poznat jsou.

„Je to všechno Photoshop a make-up,” řekla už dříve Sahar. „Vždycky než zveřejním novou fotku, snažím se namalovat co nejbizarnějším způsobem. Já se tak vyjadřuju, je to řekněme takové umění. Mí fanoušci vědí, že takhle doopravdy nevypadám.“

Teheránské mravnostní policii ovšem vystoupení mladé ženy nešlo pod nos. Obvinila ji z rouhání, kažení mládeže, podněcování k násilí i z navádění k nevhodné výdělečné činnosti. Na obranu dívky proti vysokému trestu, který nyní padl, se ozvala íránská novinářka Masih Alinejadová ve videu na twitteru. A dovolává se v něm pomoci celebrity, kterou odsouzená dívka některým tolik připomíná!

„Tahle naše Islámská republika historicky dlouhodobě šikanuje a utlačuje ženy. Musíme se spojit proti genderovému apartheidu,“ uvedla novinářka v emotivním videu. Řekla také, že je Sahar údajně mladší, než tvrdila. „Sahar Tabarové je jen 19 let. Kvůli svému žertíku se dostala do vězení. Její maminka je zoufalá, každý den pro svoji dceru a za její propuštění prolévá slzy. Vážená Angelino Jolieová! Potřebujeme tady vaše slovo, pomozte nám!“ apelovala novinářka na hollywoodskou hvězdu.