Pro policisty to byla velká novinka, když se jim do jejich vozového parku zařadila nová vozidla. Speciálně upravená Octavie mladoboleslavské Škodovky má kromě policejních polepů, majáků a úpravy kufru další super vlastnost.

Přednímu ochrannému rámu se mezi policisty se říká třeba „rovnátka“. Slouží primárně k ochranně posádky při nehodě. Na vývoji těchto „rovnátek“ se velmi velkou měrou zasloužili instruktoři pražského prvosledového útvaru Pohotovostní motorizované jednotky Praha (PMJ). Škodovka pak tento rám vymyslela a nechala patentovat.

Teď už neujedou!

Vzhledem k této novince bylo potřeba vymyslet, jak policisty na situaci, kdy se použijí PIT manévr (pursuit intervention technique), pořádně připravit. Jde přeci o novou formu násilného zastavení ujíždějícího vozidla společně s pachatelem či pachateli. Sloužit může ale i jako zátaras na silnici.

PIT manévr je možná více známy spíše z USA. Tam ho policisté používají prakticky denně. A tak se před nějakou dobou čtveřice instruktorů PMJ do USA, konkrétně do Michiganu, vydala tuto taktickou „zbraň“ naučit používat. Své zkušenosti pak začali předávat dalším kolegům. Ti už od června na postupech pro všechny policisty v ulicích pracují a jsou u konce.

„Policie v minulém roce nakoupila několik set vozidel vybavených předním rámem. Za sebe chci říct, že jsem velmi rád, že se to Policii České republiky povedlo. Že tato krásná auta má. Prioritou ochranného rámu je ale ochrana posádky a zejména pak občanu před těmi neposlušnými řidiči, kteří bohužel naše silnice někdy brázdí,“ řekl na úvodu tiskové konference policejní prezident Jan Švejdar.

Podle něj budou školením, které sám nazval na důležité a pěkné, procházet všichni řidiči u policie. „Chci poděkovat všem, kteří se na nákupu, vybavení a školení podíleli,“ dodal. Takto vybavená auta neslouží ale na všech útvarech. Primárně jsou určeny pro prvosledové hlídky, tedy ty, které se do honiček zapojují nejčastěji. Dále pak pro silniční dohled, tedy dopravní policii.

„V současné době je v ČR k dispozici přibližně 205 prvosledových hlídek, vychází to na každý okres. Přibližně dvě až tři hlídky. Cílový stav je 237,“ uvedl náměstek policejního prezident Martin Vondrášek. Všechny tyto hlídky mají rám, trezor na samopaly a další speciální výbavu, jako třeba neprůstřelné štíty nebo zastavovací pásy.

Přijede, srovná se a bum!

Postup, kterým bude pachatel s autem ze silnice vytlačen, je následující. Policisté budou chtít zastavit vozidlo, řidič ale nezastaví a začne zběsile a nebezpečně ujíždět. Tím ohrožuje ostatní řidiče a hrozí, že by mohlo dojít k vážně nehodě.

Hlídka se v tu chvíli rozhodne, že řidiče „násilně donutí zastavit“, tedy udělá to, že k vozidlu najede, srovná s ním rychlost a pomocí rámu najede do boku zadní části vozidla. Auto před ním se přetočí, policista šlápne na brzdu, zastaví a následně zadrží pachatele.

Jak to ukázali na letišti v Hradci Králové, není to nic, co by trvalo dlouho. Vše se to odehraje v řádu několika vteřin. „Pojedeme jako pachatel 40–50 kilometrů v hodině. Nejsem schopen s tím nic moc udělat. Musel bych mít maximálně silnější vozidlo a srovnat to plynem,“ popsal situaci jeden z instruktorů za jízdy během vytlačení.

Dodal, že například „kontra“, tedy vytočení kol na druhou stranu smyku, nepomůže. „Hodně lidí si to myslí…“ dodal. Je tedy lepší se policistům vzdát.

Podobné případy jsou v ČR dva

Strážci zákona mají za sebou už dva takové ostré zásahy, během kterých byl použit PIT manévr. K oběma došlo v loňském roce, k jednomu v srpnu, k druhému v červenci. „Už proběhlo školení online, to znamená, že už všichni vědí, k čemu má PIT manévr sloužit. Pro policii to ale není novinka, používat se mohl už dříve, my se nyní pouze snažíme využít ten rám naplno a efektivně,“ říká šéf Vzdělávacího zařízení Jihlava Martin Souček.

„Primárně jsme museli vyskočit naše lektory. Až budou vyškoleni instruktoři, budeme učit prvosledové hlídky. S nimi už začneme cvičit už v prvním týdnu v červenci,“ doplnil s tím, že s rámem se bude moci vytlačit ze silnice i překážka, například auto po nehodě.