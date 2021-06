Děti ve slovenských osadách si zahrávají s vlastním životem! Nudné chvilky si krátí tím, že skáčou na dodávky a těch se pak drží do té doby, dokud nespadnou. „To je osada, děti si hrají, tak co,“ myslí si jedna z obyvatelek.

Nicnetušící řidič dodávky se rozjíždí, v tu chvíli mu na zadní část auta naskakují děti a snaží se udržet, co nejdéle to jde. Pak spadnou. Scénář, který je ve slovenských osadách dnes již normální. Malé děti, které nemají co dělat, si takto obstarávají zábavu.

Jenže jde o zábavu velmi nebezpečnou, která už několikrát skončila zraněním. Na případ upozornil server Noviny.sk. Na jednom z videí je vidět, jak malý chlapec naskakuje zezadu na dodávku, pak se přidává další. Oba po chvilce padají.

„Ty děti takto tráví volný čas, je to jejich způsob života,“ uvádí pro server sociální pracovnice Mariana Vraníková. Policisté se přidávají s apelem na rodiče, aby zvýšili dohled nad svými ratolestmi. Rodiče si myslí, že by mohla pomoci občanská pořádková hlídka.