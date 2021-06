Před zemským soudem v Salcburku začal proces se dvěma Čechy obžalovanými z brutálního přepadení klenotnické rodiny. Muži ve věku 43 a 40 let čelí obvinění z násilného vydírání, únosu a žhářství. Starší z dvojice trvá na své nevině, mladší se k činu přiznal, informovala agentura APA. Podle prokuratury se obžalovaní v srpnu 2019 spolu s dalším komplicem vloupali do domu v obci Koppl u Salcburku a násilím přinutili jeho majitele, aby jim vydali šperky. Proces byl podle APA pozdě odpoledne přerušen do 22. července kvůli vyžádání dalších důkazů.