Vojna a také dlouholetá služba u policie Jiřího Skokana (66), starostu vesnice Letonice na Vyškovsku, zocelily. A nejen to. Zároveň se staly impulsem pro jeho sběratelskou vášeň. Za téměř čtyři desítky let shromáždil reprezentativní plejádu vojenských a policejních uniforem a pokrývek hlavy z celého světa. Schází už jen najít pro neustále rostoucí obdivuhodnou sbírku stálou expozici.

„Zkrátka mě posedla sběratelská vášeň. Když se to rozkřiklo, občas mi někdo obdaroval, něco jsem odkoupil, něco zachránil na půdě před vyhozením. A uniforem a čepic zvolna přibývalo,“ vzpomíná Jiří Skokan na sběratelské začátky.

Fantazii se meze nekladly

Vyšňořená slavnostní uniforma anglické národní gardy visí vedle stejnokrojů našich pradědečků, kteří bojovali v zákopech první světové války. Nechybí uniforma carského důstojníka, letecké služby ministerstva vnitra či příslušníka nechvalně známých Lidových milicí.

Model „hejkala" coby dokonalé maskování ostřelovače dělá společnost uniformě rakouského hulána z 19.století či studenta amerického West Pointu.

„Co přírůstek, to příběh! Třeba čepice a šátek příslušníka dunajské pohraniční stráže mi daly zabrat. Přišly mě na nemalý peníz, ale stojí za to. Policejní uniformu z Mallorky jsem zase získal díky vstřícnosti tamního policejního šéfa. Na letišti při prohlídce zavazadla z toho byl trochu poprask, ale vyřešil to jeden telefonát na příslušné místo,“ usmívá se sběratel.

délka: 03:47.87 Video Starosta a sběratel Jiří Skokan se pyšní 850 uniformami a 1400 pokrývkami hlavy Zdeněk Matyáš

Polní čepice od Stalingradu

Svůj příběh má i zimní čepice wehrmachtu. Ustupující německá vojska na jaře 1945 nocovala v obci Křenovice u Slavkova. „V rodině u Jakešů přespal něměcký vojín, který ráno po snídani před nasednutím nakoně daroval tehdy pětiletému chlapci zimní čepici vehrmachtu se slovy, že tato s ním prošla celou válku včetně stalingradských bojů," popsal Jiří Skokan.

Federální uniforma přišla nazmar

Zaujme i policejní uniforma s fialovými pruhy na rukávech a znakem České a Slovenské federativní republiky. „Vyrobilo se jich asi 400 kusů, ale nikdy si je nikdo neoblékl. Mezitím se totiž Československo rozpadlo,“ vzpomíná na třicet let staré loučení Čechů a Slováků ve společném státě.

Ani mezi pokrývkami hlavy nechybí rarity. Elegantní bámský klobouček venezuelské či italské policistky, lodička příslušníka Waffen SS, exotická pokrývka hlavy jordánského policisty. A pochopitelně nechybí ani originál helma populárního londýnského „bobíka“.

Kam s nimi?

Sběratel má na čele vrásky snad jen kvůli jediné, ovšem zásadní věci. Kam s celým pokladem? Dvě pronajaté místnosti s neustále přibývajícími úlovky zřetelně bobtnají. Když se chystá výstava, je vybírání a ukládání do desítek krabic hodně náročnou prací.

„Rád bych sehnal stálé místo, kde by si všechno prohlédla veřejnost. Věřím, že se dohodnu s některým z muzeí,“ přemítá Jiří Skokan. Jeho unikátní sbírka by si to jednoznačně zasloužila.